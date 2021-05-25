Российскому хакеру вынесли приговор за попытку взломать Tesla

Так как Крючков уже отбыл назначенный ему срок, теперь он будет дожидаться вывоза из Соединённых Штатов. Associated Press пишет, что до момента депортации он останется под стражей. Также российского хакера оштрафовали на 14 825 долларов (1 089 250 рублей) — эти деньги компенсируют затраты на проведённое в отношении него расследование.

Напомним, что в марте 27-летний Егор Крючков признали себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть Tesla. Он пытался подкупить сотрудника компании за 1 млн долларов для внедрения трояна во внутреннюю сеть автопроизводителя.