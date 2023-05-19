Российскому космонавту провели УЗИ на Международной космической станции

Сначала космонавту Дмитрию Петелину прикрепили датчики для записи сердечного ритма, затем с помощью специального прибора провели ультразвуковое исследование.

Подобные исследования позволяют врачам видеть, как работают внутренние органы, включая желудок и кишечник, в состоянии невесомости. Интересно, что проверки проводились как до, так и после того, как Петелин принимал пищу.

Российский космонавт отметил, что эксперименты, подобные этому, очень важны, так как их результаты помогают учёным понять, как влияет невесомость на здоровье людей. Это знание особенно важно, ведь сроки пребывания космонавтов на МКС увеличиваются.