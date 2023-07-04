Российскому региону предсказали оледенение

Найденные в ходе экспедиции ученых из Нижневартовского государственного университета следы деятельности древнего ледника указывают на то, что Югру в будущем ждет новый ледниковый период.

Экспедиция по изучению геологической основы ландшафтов Ханты-Мансийского автономного округа проходила в районе рек Казым, Куръех и Сорум. Двигавшиеся на маломерном судне исследователи останавливались у берегов, чтобы отобрать образцы почв для дальнейшего исследования в лаборатории.

Участникам экспедиции удалось обнаружить кристаллические твердые породы и минералы, которые образуются при магматизме и не могли возникнуть, а территории Югры в современном четвертичном периоде, начавшемся 2,58 миллиона лет назад.

В этот период после оледенения всегда наступал теплый период, а затем снова похолодание. Сейчас Югра переживает очень теплый межледниковый период, но данные исследования говорят о том, что в будущем регион ждет оледенение, подчеркнул один из исследователей, руководитель научной лаборатории геоэкологических исследований НВГУ Сергей Коркин.

Кроме того, в ходе экспедиции геоэкологи обнаружили двухслойную морену — скопление обломков горных пород, переносимых ледниками. Она свидетельствует о том, что в прошлом на территории региона ледники наступали и отступали дважды.

Анализ отобранных проб еще не завершен, подчеркнул Корин. На основании этих данные можно будет с большей уверенностью сказать, когда на территории ХМАО было прошлое оледенение и когда ждать следующее.