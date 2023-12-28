Российскую Арктическую экспедицию на дрейфующей платформе продлили до весны

Учёные из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, «ЛЭТИ», продлили дрейфующую экспедицию «Северный полюс — 41» до весны 2024 года. Эта экспедиция осуществляется на уникальной ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс». Весь процесс дрейфа продлится более полутора лет, и следующая экспедиция, «Северный полюс — 42», начнётся в августе 2024 года.

Продление срока экспедиции связано с траекторией дрейфа ледяной платформы «Северный полюс». Платформа уже преодолела около 4 тыс. км по сложному маршруту в Северном Ледовитом океане. В начале 2024 года планируется ротация полярников на платформе, и также будет проведено обслуживание.

На текущем этапе экспедиции учёные собрали важные данные о воздействии тихоокеанских вод на центральные части Северного Ледовитого океана. Это включает в себя изучение потоков из Тихого океана, ранее малоизученных, и сбор образцов донных отложений, что поможет уточнить карту геологического строения этого района.

Экспедиция «Северный полюс — 41» — часть программы комплексных дрейфующих исследований в Арктике, начатой советскими учёными в 1937 году. Эта уникальная ледостойкая платформа представляет новый технологический уровень для подобных экспедиций и способна к круглогодичным исследованиям в северных широтах Северного Ледовитого океана.