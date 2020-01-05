Российскую армию вооружат шестью модернизированными ракетоносцами

”При модернизации устанавливаются современные авионика, бортовой радиоэлектронный комплекс и другое оборудование”, -[сообщает(https://tass.ru/armiya-i-opk/7467693) Минобороны, ссылаясь на заявление Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта.

Также, по словам Кобылаша, новейшие системы, которыми оборудованы летательные аппараты в рамках модернизации, позволяют в разы увеличить эффективность точных функций поражений целей бомбами, которые находятся в управлении крылатых ракет.

Напомним, что ракетоносцы Ту-95МС представляют собой воздушный компонент ядерной триады. Основной целью разработки данного самолета является ликвидация ключевых целей в районах удаленного расположения, а также на территории военных действий. Отмечается, что в прошлом году российские войска получили порядка пяти обновленных Ту-95МС.