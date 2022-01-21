Российскую армию вооружат системами дистанционного минирования

Системы «Земледелие» — это пусковые установки, вооруженные специальными ракетами, оснащёнными различными типами мин. При получении команды от оператора система автоматически рассчитывает, какое количество и каких боеприпасов необходимо в зависимости от обстановки, ландшафта и т.д.

Таким образом «Земледелие» может очень быстро создать минное поле любой конфигурации, причём оно может находиться на удалении десятков км от самой системы.