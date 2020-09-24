Наука и технологии
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Российскую частную компанию не допустили к созданию космической ракеты
А ведь она могла стать отечественной SpaceX
Некоторое время назад стало известно о проведении конкурса, организованного Роскосмосом. Именно по его итогам будет выбрана компания, которой предстоит разработать новейшие ракеты-носители среднего класса грузоподъемности. И вот, по итогам данного конкурса, стало известно, что российскую частную компанию все же не допустили к созданию данной космической ракеты.
Так, за право получения столь важного контракта “бились” три компании: РКЦ “Прогресс”, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и частная компания КосмоКурс. До момента подведения итогов, считалось, что последняя может оказаться российским аналогом SpaceX — первой частной компании, которая сумела отправить людей на МКС. Но, согласно протоколу подведения итогов конкурса, в качестве победителя все же был выбран РКЦ “Прогресс”.
Отметим, что в случае, если компания не сможет до 21 декабря 2020 года представить эскизный проект ракеты-носителя “Амур-СПГ”, отличительной особенностью которого должна стать многоразовая первая ступень, то проект будет передан следующему по экспертности участнику конкурса — ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.