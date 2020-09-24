Российскую частную компанию не допустили к созданию космической ракеты

Так, за право получения столь важного контракта “бились” три компании: РКЦ “Прогресс”, ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и частная компания КосмоКурс. До момента подведения итогов, считалось, что последняя может оказаться российским аналогом SpaceX — первой частной компании, которая сумела отправить людей на МКС. Но, согласно протоколу подведения итогов конкурса, в качестве победителя все же был выбран РКЦ “Прогресс”.

Отметим, что в случае, если компания не сможет до 21 декабря 2020 года представить эскизный проект ракеты-носителя “Амур-СПГ”, отличительной особенностью которого должна стать многоразовая первая ступень, то проект будет передан следующему по экспертности участнику конкурса — ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.