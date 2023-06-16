Российскую частную ракету впервые запустят в космос

Компания SR Space и IT-холдинг Т1 подписали договор о разработке суборбительной ракеты-носителя и ее запуске в космос.

«Небо» станет первой частной ракетой, преодолевшей линию Кармана, которая считается границей космоса. Запуск ракеты планируется в конце года либо с полигона Капустин Яр, либо с космодрома Ясный, либо с космодрома Восточный.

По его словам генерального директор SR Space Олега Мансурова, проектирование ракеты завершено и начинается ее производство и сборка. Предполагается, что длина ракеты-носителя составит 5,17 метров, диаметр — 0,45 метров, масса — 253 килограмм. Завершить создание «Неба» SR Space планирует осенью, если, по словам менеджера, «кооперация нас не подведет».