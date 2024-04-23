Российскую энергетическую промышленность переведут на отечественные компоненты

Российское оборудование в энергетике становится все более конкурентоспособным по сравнению с зарубежными аналогами. Эдуард Шереметцев, заместитель министра энергетики РФ, подчеркнул, что в ближайшем будущем отрасль может полностью перейти на использование отечественных электронных компонентов.

В настоящее время производители активно тестируют и адаптируют российские компоненты, стремясь найти оптимальные решения. Важно не только наличие оборудования, но и его эффективность в работе, отметил Шереметцев.

Чебоксары выступают важным центром развития релейной защиты и автоматики в России. Здесь расположены крупные производители оборудования, а также создан электротехнический кластер, объединяющий предприятия высокотехнологичного оборудования.