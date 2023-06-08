Российскую IT-платформу начали использовать в Конго

IT-платформа, разработанная в Ханты-Мансийском автономном округе, теперь используется для цифровизации образования в Республике Конго. Губернатор Югры, Наталья Комарова, поделилась этой новостью на XIV международном IT-форуме, который проходит в Ханты-Мансийске. Платформа «Образование Югры» объединяет все процессы обучения в единое информационное пространство, включая дошкольное, школьное и дополнительное образование. Система уже успешно работает в Югре, где ею пользуются более 636 тысяч пользователей, включая обучающихся и родителей.

Губернатор также сообщила, что IT-платформа «Образование Югры» уже привлекает внимание зарубежных партнёров. Проект по цифровой трансформации образования и созданию аналогичной платформы с сервисами электронного журнала и электронного дневника, основанными на опыте Югры, стартовал в Демократической Республике Конго. Губернатор отметила, что в Югре также активно внедряются системы искусственного интеллекта, особенно в областях с дефицитом специалистов и рутинными операциями. Например, в регионе действует система «Поиск», которая распознает незаконную информацию в сети.

На форуме также были подняты вопросы кибербезопасности и развития искусственного интеллекта. Губернатор отметила создание Центра кибербезопасности в Югре, который занимается защитой организаций здравоохранения и социальной сферы. Центр осуществляет автоматизированную блокировку атак по IP-адресу, анализ уровня защищённости информационных ресурсов и определение возможных рисков. Кроме того, ведутся работы по созданию рекомендательной системы реагирования на компьютерные атаки с использованием искусственного интеллекта.

XIV Международный IT-форум, в котором участвуют страны БРИКС и ШОС, проходит в Ханты-Мансийске. Основные темы обсуждения на форуме включают цифровую трансформацию экономики, импортонезависимость, кибербезопасность, развитие искусственного интеллекта и кадровый потенциал. Форум собрал представителей из 45 стран и 75 субъектов Российской Федерации.