Российскую нейросеть обучили следить за тайфунами

Исследователи из Дальневосточного федерального университета и Сбера разработали систему мониторинга тропических циклонов, способную прогнозировать их траекторию.

Система может диагностировать мощность будущего циклона и его опасность в целом: его категорию, давление в центре, максимальную скорость ветра, рассказал один из ее разработчиков, директор Академии цифровой трансформации ДВФУ Александр Еременко.

Основную работу в ней выполняет нейросеть, натренированная специалистами на данных двух геостационарных спутников – российского «Электро-Л» № 2 и японского «Химавари».

Окончательный вариант системы будет представлен на Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 10–13 сентября. Разработчики надеются, что вскоре каждый пользователь сможет заранее спланировать отпуск, отследив траекторию движения циклона и предполагаемый уровень облачности.