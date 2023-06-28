Российскую нейросеть обучили выращивать рыб

Разработанная учеными из Петрозаводского государственного университета система выращивания рыбы позволяет отслеживать параметры воды, размер особей и наличие у них болезней.

Нейросеть российских специалистов состоит из четырех модулей, отслеживающих состояние рыб и окружающей среды и осуществляющих видеомониторинг, в том числе подводный.

В первый из них входит модуль, который определяет в кадре особей, оценивает их размер и вес, а также выявляет нарушения в поведении или наличие болезней. На основании полученных данных «Аналитика» автоматически рассчитывает оптимальные условия для требуемого прироста биомассы — нормы кормления, параметры воды и окружающей среды.

Модуль «Контроль» позволяет дистанционно управлять оборудованием — кормушками, двигателями, освещением. «Интеграция» отвечает за взаимодействие платформы с внешними информационными системами предприятия.

На основании проведенного анализа данных нейросеть может действовать как самостоятельно — активируя необходимое оборудование — так и давать рекомендации оператору или технологу.

По мнению руководителя проекта, директора Центра искусственного интеллекта ПетрГУ Алексея Марахтанова, внедрение системы позволит добиться повышения качества рыбы и чистоты производства, а также увеличит прибыль рыбоводческого предприятия за счет оптимизации производства.