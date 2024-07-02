Российскую орбитальную станцию укомплектуют беспилотными роботами

На Российской орбитальной станции планируется использовать роботизированные дроны, которые помогут космонавтам в проведении экспериментов, а также будут следить за техническим состоянием станции в их отсутствие. Разработкой этих летающих аппаратов занимаются специалисты РКК «Энергия», которые организовали конкурс для инженерных команд из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга и Королева.

По словам Павла Красноперова, руководителя Центра развития технологий и инноваций РКК «Энергия», на станции необходимы дроны-помощники, которые будут выполнять вспомогательные функции, снижая рутинную нагрузку на экипаж и обеспечивая стабильность работы систем.

Беспилотники смогут следить за показателями приборов, контролировать ход научных экспериментов и инспектировать общее состояние станции. Они также будут ассистировать космонавтам, помогая в подготовке и проведении научных исследований, делая замеры и снимая исследуемые объекты с разных ракурсов.

Конкурс показал, что разрабатываемые аппараты должны быть защищены от космических условий, включая низкие температуры и солнечную радиацию. Они будут оснащены специальными системами стабилизации и управления, что обеспечит безопасность работы как для станции, так и для членов экипажа.

Эти инновации позволят оптимизировать работу Российской национальной орбитальной станции и открыть новые возможности для научных исследований на орбите Земли.