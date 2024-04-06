Российскую ОС «Аврора» удалось перенести на отечественные планшеты

Компании «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» завершили работу по адаптации российской мобильной операционной системы «Аврора» для планшетов Aquarius Cmp NS220RE. Планшет Aquarius был внесён в реестр Минпромторга и одобрен для использования в государственных структурах. Его производство осуществляется на тверском заводе компании.

Планшет Cmp NS220RE оснащён 10,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD, восьмиядерным чипом, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения до 1 ТБ. Устройство также поддерживает связь 4G, Bluetooth 5 и Wi-Fi 5, что делает его достаточно мощным и функциональным.

После адаптации планшеты Aquarius теперь могут работать под управлением отечественной операционной системы «Аврора», что позволяет использовать российские системы электронного документооборота на этих устройствах.