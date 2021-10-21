Российскую полицию перевооружат на новые пистолеты

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на источник в МВД, компактный пистолет Лебедева (ПЛК ) принят на перевооружение полиции для замены морально устаревшего пистолета Макарова (ПМ). Отмечается, что перевооружение произойдёт постепенно.

Версия для полиции от базовой отличается компактностью: уменьшены длина, высота и масса пистолета. ПЛК питают патроны калибра 9х19 мм Парабеллум, ёмкость магазина составляет 14 патронов. Как отмечается, благодаря компактным размерам, ПЛК можно использовать для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и спецслужбам. Пистолет одинаково удобен в использовании как правшам, так и левшам — затворная задержка, предохранитель и кнопка выброса магазина находятся с обеих сторон пистолета. Кроме того, имеется планка Пикаттини для крепления различных приспособлений.

Как подчеркнул источник РИА Новости, «Министерство внутренних дел по итогам государственных испытаний приняло на вооружение новый пистолет ПЛК».