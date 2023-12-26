Российскую ракету Ангара можно будет использовать несколько раз, как Falcon 9 от SpaceX

Это нововведение позволит России конкурировать с такими компаниями, как SpaceX, которая уже успешно использует многоразовые ракеты моделей Falcon 9.

Многоразовость ракетных ступеней значительно снижает стоимость запусков и уменьшает экологический след космической деятельности.

Ангара — это семейство экологически чистых ракет, включающее носители легкого, среднего и тяжелого классов, а также повышенной грузоподъемности.

Уже состоялись шесть успешных пусков ракеты, включая три старта легкой Ангары-А1.2 с космодрома Плесецк в Архангельской области. Первый пуск с космодрома Восточный запланирован на 2024 год, и это будет тяжелая версия Ангары-А5.

Напомним, что разработка Ангары-А5В, наиболее грузоподъемной версии ракеты с водородной третьей ступенью, продолжается, и ее пуски намечены после 2028 года.