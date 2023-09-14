Российскую ракету Сармат назвали инженерным чудом, превосходящим имеющиеся в мире аналоги

Эксперты окрестили её «инженерным чудом», заявив, что она значительно опережает ракетные комплексы, созданные в 70-90-х годах.

Сармат обладает впечатляющими характеристиками: ракета весит 200 тонн, оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать расстояние до 16 тыс км. Головная часть может содержать несколько разделяющихся ядерных боезарядов с общей мощностью в несколько мегатонн.

Глава ГРЦ Владимир Дегтярь подчеркнул, что Сармат уже поставлена на боевое дежурство. Он добавил, что центр продолжает ставить перед собой новые задачи в условиях глобальной технологической конкуренции.

Делается это для того, чтобы обеспечить России надёжный ракетно-ядерный щит.