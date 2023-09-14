Российскую ракету Сармат назвали инженерным чудом, превосходящим имеющиеся в мире аналоги

Российскую ракету Сармат назвали инженерным чудом, превосходящим имеющиеся в мире аналогиИ с этим сложно поспорить
Российская межконтинентальная баллистическая ракета Сармат стала предметом гордости для Государственного ракетного центра имени Виктора Макеева.
Эксперты окрестили её «инженерным чудом», заявив, что она значительно опережает ракетные комплексы, созданные в 70-90-х годах.
Сармат обладает впечатляющими характеристиками: ракета весит 200 тонн, оснащена 10-тонной боевой нагрузкой и способна преодолевать расстояние до 16 тыс км. Головная часть может содержать несколько разделяющихся ядерных боезарядов с общей мощностью в несколько мегатонн.
Глава ГРЦ Владимир Дегтярь подчеркнул, что Сармат уже поставлена на боевое дежурство. Он добавил, что центр продолжает ставить перед собой новые задачи в условиях глобальной технологической конкуренции.
Делается это для того, чтобы обеспечить России надёжный ракетно-ядерный щит.