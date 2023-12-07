Российскую ракету Сармат назвали самой мощной в мире

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов в интервью Ленте.ру.

Сармат является жидкотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с дальностью полета около 18 тыс км, массой более 200 тонн и забрасываемой массой до 10 тонн. Она пришла на смену легендарному комплексу Воевода и стала самой мощной в мире.

Одной из ключевых особенностей Сармата является способность наносить удары по траекториям, где у противника отсутствует достаточная противоракетная оборона, например, через Южный полюс, где система США NORAD не может зафиксировать и отследить ракету.

Другой важной характеристикой ракеты является возможность несения современных боеголовок Авангард, которые обладают непредсказуемой траекторией полета и гиперзвуковой скоростью.

По словам Спиридонова, Сармат не только превосходит зарубежные аналоги, но и на долгое время останется недостижимой целью для Запада.