Российскую ракету «Союз-2» в новом дизайне приготовили для взлёта с Байконура

Что интересно, следующий этап — обсуждение заправки и определение точного времени старта — состоится 20 марта 2021 года. Если всё сложится успешно, то старт ракеты-носителя состоится в тот же день в 9:07 по московскому времени, пишет РИА Новости.

Сообщается, что основной целью полёта «Союза» является выведение на околоземную орбиту нескольких спутников. Часть из них принадлежит Южной Корее (CAS500-1, KMSL), а часть — Японии ( ELSA-d, GRUS, NAJM-1). Также Роскосмос хочет доставить в космическое пространство российские спутники «НИУ ВШЭ-ДЗЗ», «Сириус-ДЗЗ» и «ОрбиКрафт-Зоркий».