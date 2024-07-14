Российскую систему фиксации нарушений ПДД с ИИ внесли в реестр

Цифровое решение под названием «Spider» успешно прошло проверку Минцифры и было включено в реестр российских программ. Оно относится к классу программ для мониторинга и управления, а также для обработки изображений и геоинформационных систем.

Разработанное НПО «ИТС», решение «Spider», предназначено для поддержки работы систем фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Программный продукт использует нейросети и технологии компьютерного зрения для высокоточного распознавания государственных номерных знаков транспортных средств и их поиска в подключённых базах данных розыска.

ПО «Spider» способно обнаруживать более 20 видов нарушений ПДД, включая превышение скорости, проезд на красный свет, неправильное повороты и движение по недопустимым полосам. Разработка включает обучение нейросети на разнообразных данных, включая фотоматериалы с нарушениями ПДД и без них, что позволяет системе эффективно функционировать даже в ночное время.

Генеральный директор НПО «Интеллектуальные технические системы» Вячеслав Смирнов отметил, что текущие усилия направлены на дальнейшее совершенствование нейросети для повышения точности распознавания. Кроме того, «Spider» обладает дополнительными функциями, такими как анализ параметров транспортного потока и радарное измерение скорости, что делает его универсальным решением для управления транспортными потоками и обеспечения безопасности на дорогах.