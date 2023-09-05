Российскую систему оплаты проезда в метро Face Pay переименуют во «Взгляд»

Московский метрополитен подал запрос на регистрацию слова «взгляд» как товарного знака. Этот запрос касается оборудования для распознавания лиц, биометрической идентификации, а также оплаты проезда и хранения данных в электронных устройствах.

Этот шаг был предпринят после того, как пассажиры стали часто упоминать «оплату по взгляду» в контексте использования системы оплаты проезда через распознавание лиц. Эта система в Московском метро используется уже с октября 2021 года и имеет название «Оплата по биометрии». Однако название «Оплата взглядом» также рассматривалось.

Многие выразили опасения относительно регистрации слова «взгляд» как товарного знака, считая его слишком общим. Тем не менее, аналитики утверждают, что есть вероятность успешной регистрации, несмотря на возможные противопоставления от других правообладателей слова «взгляд» в схожих классах услуг.