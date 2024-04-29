Российскую систему отслеживания краж заподозрили в незаконном сборе информации

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила письмо в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. В письме просили проверить законность использования системы «СтопШопЛифтер» для хранения биометрических данных посетителей магазинов.

«СтопШопЛифтер» работает так: если покупатель не оплатил товар и ушёл с ним, сотрудник магазина может запечатлеть его на камере и добавить фото и информацию о долге в базу данных. При следующем посещении магазина система предупредит работников, и они смогут принять меры, включая вызов полиции.

Все посетители магазина автоматически фиксируются камерами входной зоны, и их биометрические данные собираются. АППСИМ считает, что это может нарушать права граждан, так как их данные обрабатываются без их согласия, и информация хранится на серверах коммерческих компаний.