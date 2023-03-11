Российскую систему распознавания лиц протестируют на медведях

В связи с этим заповедники ХМАО совместно с российским разработчиком алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab решили протестировать эту систему на медведях, чтобы контролировать их приближение к населённым пунктам и заблаговременно отгонять животных без ущерба для них.

Для начала в систему загрузили множество видео с медведями. На основе этих данных нейросеть выработает алгоритм распознавания движений, фигур и морд животных.

Первый этап тестирования проведут в апреле 2023 года в посёлке Пионерский недалеко от Югорска. В проекте будут задействованы Юганский заповедник, заповедник Малая Сосьва и детский технопарк «Кванториум» в Нефтеюганске.