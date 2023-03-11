Наука и технологии
18:05, 11 марта 2023
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Российскую систему распознавания лиц протестируют на медведях

Чтобы контролировать их путешествия в города

В 2022 году в города и другие населённые пункты Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) участились вторжения диких животных, особенно медведей. В течение года в жилую застройку разных населённых пунктов ХМАО-Югры вторглись 39 бурых медведей.

Российскую систему распознавания лиц протестируют на медведях

Фото: Coolwallpapers.me

В связи с этим заповедники ХМАО совместно с российским разработчиком алгоритмов по распознаванию лиц и силуэтов NtechLab решили протестировать эту систему на медведях, чтобы контролировать их приближение к населённым пунктам и заблаговременно отгонять животных без ущерба для них.

Для начала в систему загрузили множество видео с медведями. На основе этих данных нейросеть выработает алгоритм распознавания движений, фигур и морд животных.

Первый этап тестирования проведут в апреле 2023 года в посёлке Пионерский недалеко от Югорска. В проекте будут задействованы Юганский заповедник, заповедник Малая Сосьва и детский технопарк «Кванториум» в Нефтеюганске.

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