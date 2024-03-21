Российскую систему слежения за транспортом перенесут на отечественную ОС

VisionLabs и «Группа Астра» успешно протестировали систему видеоаналитики LUNA CARS с ОС Astra Linux Special Edition в рамках программы Ready for Astra. Эксперты подтвердили совместимость этих продуктов и выдали соответствующий сертификат, а также внесли их в реестр российского ПО. LUNA CARS предназначена для распознавания транспорта и может использоваться в городском планировании, управлении трафиком и других сферах. Она может помочь оптимизировать движение на дорогах и обеспечить безопасность, например, обнаруживая животных на дорогах или пожары.

Система уже применяется в нескольких проектах, включая «умный» город-парк в Рублёво-Архангельском. LUNA CARS позволяет управлять трафиком и контролировать въезд на территорию через видеоэкраны. Технология также используется в различных регионах для мониторинга качества обслуживания и управления доступом на территории. Партнёрство с «Группой Астра» позволяет создавать отечественные решения для цифровизации транспортных систем и обеспечивает совместимость с безопасной ОС Astra Linux.