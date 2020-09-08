Российскую вакцину от коронавируса доставят в регионы в ближайшее время

В данном случае, по словам министерства, речь идет о препарате “Гам-Ковид-Вак” — именно его разработкой занимались специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Что же до более точных сроков доставки лекарства в регионы, об этом пока нет никакой информации.

Напомним, что о факте регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России, еще 11 августа сообщил президент страны Владимир Путин. Всего лишь через четыре дня после “анонса” было запущено его производство. В числе первых, кто получит возможность привиться, значатся медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.