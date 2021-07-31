Российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах в Южной Америке

Наука и технологии
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Российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах в Южной АмерикеДопускаются тольк те, кто не болел ковидом
Такой эксперимент поставили в Аргентине. Речь идёт об одной из самых густонаселённых провинций — Буэнос-Айрес. По этой причине её выбрали для проверки различных возможностей иммунизации населения и развития перспективы борьбы с COVID-19.
По сообщениям министерства здравоохранения провинции, к эксперименту допускаются только люди, никогда не болевшие ковидом и старше 18 лет — это принципиальные условия. Тестируется связка вакцин «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm.
Как сообщается, у 41,6% привитых не было никаких явных побочных эффектов, у 8,4% поднималась субфебрильная температура, а также эти люди ощущали боль в спине, 50% — боль в области укола. Среди вакцинированных добровольцев 71,8% — мужчины, а доля женщин — 28,1%. Отмечается, что средний возраст составил 49 лет.