Российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах в Южной Америке

По сообщениям министерства здравоохранения провинции, к эксперименту допускаются только люди, никогда не болевшие ковидом и старше 18 лет — это принципиальные условия. Тестируется связка вакцин «Спутник V», AstraZeneca и Sinopharm.

Как сообщается, у 41,6% привитых не было никаких явных побочных эффектов, у 8,4% поднималась субфебрильная температура, а также эти люди ощущали боль в спине, 50% — боль в области укола. Среди вакцинированных добровольцев 71,8% — мужчины, а доля женщин — 28,1%. Отмечается, что средний возраст составил 49 лет.