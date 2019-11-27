Наука и технологии
Сегодня 16:40
Россия бесплатно передала Киргизии собственные модифицированные вертолеты
Взамен наши военные получили доступ к местной базе
Как стало известно, Россия безвозмездно передала Киргизии свежую партию различного рода вооружения и техники, которая предварительно прошла обновление. Так, в рамках торжественной церемонии представители Минобороны Российской Федерации передали два вертолета Ми-8МТ и два радиолокационных комплекса.
”Они (вертолеты) позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, значительно повысят возможности авиации ВС Киргизии. Усовершенствованные РЛС ждут в войсках противовоздушной обороны республики, благодаря этим системам можно будет расширить возможности по защите воздушных границ от террористической угрозы”, — рассказал заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин.
Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что Россия также отдала Минобороны Киргизии целых два полностью обустроенных военных городка с действующей инженерной инфраструктурой. Сделано это было взамен арендной платы за использование киргизской базы Кант.