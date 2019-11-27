Россия бесплатно передала Киргизии собственные модифицированные вертолеты

”Они (вертолеты) позволят оперативно и с высоким качеством решать задачи в условиях горной местности и труднодоступности отдельных территорий, значительно повысят возможности авиации ВС Киргизии. Усовершенствованные РЛС ждут в войсках противовоздушной обороны республики, благодаря этим системам можно будет расширить возможности по защите воздушных границ от террористической угрозы”, — рассказал заместитель главы Министерства обороны России Александр Фомин.

Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что Россия также отдала Минобороны Киргизии целых два полностью обустроенных военных городка с действующей инженерной инфраструктурой. Сделано это было взамен арендной платы за использование киргизской базы Кант.