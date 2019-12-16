Наука и технологии
Сегодня 13:54
Россия будет отправлять ракеты в космос на сверхскоростях
В среднем корабли будут добираться примерно за два часа
В сети появилась информация о том, что госкорпорация Роскосмос намерена уже в следующем году отправить первый корабль на Международную космическую станцию с использованием сверхкороткой схемы.
Буквально до последнего специалисты российской компании использовали две схемы сближения космических аппаратов с МКС — четырехвитковую и двухсуточную. Но уже в июле 2018 года Роскосмос опробовал новый для себя способ: “Прогресс МС-09” привез груз на орбитальный комплекс менее чем за четыре часа благодаря двухвитковой системе. И вот в 2020 компания намерена использовать одновитковую систему, что в теории должно сократить время доставки грузов с Земли до двух часов.
Также российская госкорпорация рассказала, что в самое ближайшее время будет проведен пилотируемый полет по двухвитковой схеме, что должно крайне положительно сказаться на комфорте космонавтом во время пути.