Россия будет поставлять за рубеж новейшие космические двигатели

Представители Главкосмоса (является частью Роскосмоса) заявили, что инженеры компании занимаются созданием двигателя РД-182 для первых ступеней перспективных российских и зарубежных космических ракет, а также РД-120МС, который планируется внедрить в верхние ступени этих ракет, еще с 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости. Также, по данным издания, в качестве прототипов новейших разработок выступает уже существующий двигатель РД-120 - его созданием занимались специалисты НПО “Энергомаш”.

Напомним, что на сегодняшний день Россия уже поставляет на экспорт отечественные решения. Так, например, двигатели РД-180 и РД-181 вовсю используются при проектировании и создании американских ракет Atlas и Antares.