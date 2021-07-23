Россия будет продавать новейшие истребители пятого поколения по цене боевых беспилотников

Речь идёт о The Checkmate, базовая версия которой получила ценник в 25-30 млн долларов. Как пишет Военное Обозрение, со ссылкой на индийские СМИ, это куда дешевле стоимости истребителей прошлого поколения.

Более того, новые российские истребители уже в базовой комплектации оснащаются радаром с АФАР, перспективным оборудованием для связи, РЭБ-системой и т.д.

Иностранные журналисты также отметили, что стоимость The Checkmate соответствует ударных беспилотников. Из прочих особенностей истребителя они обратили внимание на то, что он «практически неуязвим для зарубежных средств ПВО».