Россия будет продавать военную технику в кредит

Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро, пишет РБК. При этом в качестве заказчиков выступают покупатели из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

При этом, что самое интересное, российская сторона позволила некоторым иностранным партнёрам получить кредиты в коммерческих банках. Речь идёт о тех странах, которые «имеют прочные связи с российской экономикой и банковским сектором».

В качестве примера такой договорённости были приведены поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Полная стоимость контракта — 2,5 млрд евро, 55% из которых — российские кредиты в рублях.