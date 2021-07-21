Наука и технологии
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Россия будет продавать за рубеж всю линейку собственных беспилотников

Это уже официальная информация
В сети появилась очень интересная информация о будущем российских беспилотников. Оказалось, что прямо сейчас наша страна занимается их выводом на мировой рынок.
Россия будет продавать за рубеж всю линейку собственных беспилотников

Причём, как заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, это касается абсолютно всей линейки БПЛА — «от сверхлёгких до тяжёлых», пишет Интерфакс. Также он отметил, что хоть Россия вышла на этот рынок с некоторым опозданием, на сегодняшний день мы стремительно сокращаем разрыв.

Вместе с тем Михеев анонсировал начало экспорта беспилотников вертолётного типа и мультироторных БПЛА. Их разработкой занимаются специалисты госкорпорации Ростех.

Напомним, что ранее, в июле, президент России Владимир Путин уже заявлял, что беспилотники и роботизированные комплексы вместе искусственным интеллектом станут «будущим отечественной авиации».