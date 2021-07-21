Россия будет продавать за рубеж всю линейку собственных беспилотников

Причём, как заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, это касается абсолютно всей линейки БПЛА — «от сверхлёгких до тяжёлых», пишет Интерфакс. Также он отметил, что хоть Россия вышла на этот рынок с некоторым опозданием, на сегодняшний день мы стремительно сокращаем разрыв.

Вместе с тем Михеев анонсировал начало экспорта беспилотников вертолётного типа и мультироторных БПЛА. Их разработкой занимаются специалисты госкорпорации Ростех.

Напомним, что ранее, в июле, президент России Владимир Путин уже заявлял, что беспилотники и роботизированные комплексы вместе искусственным интеллектом станут «будущим отечественной авиации».