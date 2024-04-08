Россия будет сотрудничать со странами БРИКС в исследованиях Луны

Руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зелёный, сообщил о планах России организовать исследования Луны совместно с другими странами БРИКС. Он упомянул, что в рамках этого сотрудничества могут быть вовлечены такие страны, как Индия и Китай. Эти планы пока только обсуждаются, и, возможно, будут подробнее рассмотрены на предстоящей встрече стран БРИКС.