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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 18:51
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Россия будет сотрудничать со странами БРИКС в исследованиях Луны

Об этом рассказал академик РАН Лев Зелёный
Россия будет исследовать Луну совместно со странами БРИКС
Россия будет сотрудничать со странами БРИКС в исследованиях Луны
© SpaceX

Руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зелёный, сообщил о планах России организовать исследования Луны совместно с другими странами БРИКС. Он упомянул, что в рамках этого сотрудничества могут быть вовлечены такие страны, как Индия и Китай. Эти планы пока только обсуждаются, и, возможно, будут подробнее рассмотрены на предстоящей встрече стран БРИКС.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
Теги:
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#наука
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#космос
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#РАН