Россия будет запускать космические корабли боевыми военными

”Мы вполне могли бы “Воеводу” (так называется ракета, о которой говорил Рогозин в своей речи — прим. редакции) адаптировать под проекты, связанные с выведением небольших космических аппаратов на гражданские орбиты. Вопрос обсуждается. Надо именно такой способ распространить на все боевые ракеты, которые будут выводиться из боевого дежурства”, — заявил Рогозин на брифинге. “Наши новые баллистические ракеты создаются с учетом их дальнейшего использования в мирных целях”.

По мнению главы “Роскосмоса”, ракетный комплекс “Воевода” вполне подходит для адаптирования его под проекты вывода орбитальных гражданских спутников на орбиту. Также он считает, что было бы жалко пускать такую легендарную разработку на металлолом, в то время как реализация технологии полного жизненного цикла через запуск ракет в космос — идеальное окончание жизненного пути легендарного “Воеводы”.