Россия до сих пор закупает 30% антивирусной защиты за рубежом, несмотря на импортозамещение

Кибербезопасность в России — важная и развивающаяся область. В 2022 году рынок этой отрасли вырос на 4% и составил 193,3 млрд рублей. Большую часть этой суммы (около 143 млрд рублей) составили поставки средств защиты информации (СЗИ), из которых 30% принесли зарубежные компании, но их доля уменьшилась на 9 процентных пунктов.

Многие зарубежные компании, занимающиеся информационной безопасностью, покинули российский рынок. Однако российские вендоры заняли свою нишу и увеличили свою долю на рынке до 70%. Лидерами в этой области стали «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

В сфере услуг по кибербезопасности также активны отечественные компании. «Ростелеком-Солар», «Лаборатория Касперского», BI.Zone, «Код безопасности» и Positive Technologies лидируют по выручке. Прогнозируется, что российские вендоры продолжат увеличивать свою долю на рынке и к 2027 году составят 95% от всего объёма рынка.

Импортозамещение в сфере кибербезопасности — длительный процесс, но российские вендоры уже заменяют многие зарубежные решения. Однако некоторые комплексные системы все ещё сложно заменить из-за их стоимости и специфических характеристик. Поэтому полное импортозамещение маловероятно, но доля зарубежных вендоров будет продолжать уменьшаться.