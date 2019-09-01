Россия доверит электроснабжение искусственному интеллекту

Российское энергоснабжение вскоре начнёт использовать цифровые технологии и искусственный интеллект. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

Министр сделал заявление в ходе выступления на церемонии награждения победителей всероссийского съезда руководителей и специалистов электросетевого комплекса "Лидеры энергетики" в Челябинске.

Новак заявил: «Подготовлена новая актуализированная программа развития электрохозяйственного комплекса России. Мы сегодня проводим ее обсуждение в министерстве энергетики совместно с компанией "Россети", субъектами Российской Федерации, со всеми экспертами. Эта программа в себя, конечно, уже включает новые, современные подходы в электросетевом комплексе с учетом цифровых технологий, с учетом использования искусственного интеллекта».

Новая стратегия развития Россети до 2035 года должна быть утверждена до конца 2019 года.