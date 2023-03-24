Россия готова к запуску производства роботизированных броневиков

Ранее «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП-3 с оборудованием, позволяющим роботизировать функции механика-водителя и стрелка. И таким броневиком можно управлять дистанционно. Впервые эту машину представили на международном форуме «Армия-2022».

«"Курганмашзавод" готов начать изготавливать роботизированные БМП», — сообщили в пресс-службе завода.