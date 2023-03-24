14:34, 24 марта 2023
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Россия готова к запуску производства роботизированных броневиковОб этом заявил производитель бронетехники
Россия готова к запуску производства роботизированных броневиков с комплексом дистанционного управления. Пресс-служба россйского предприятия «Курганмашзавод» сообщила о готовности компании к серийному производству роботизированных БМП с комплексом для удалённого управления.
Фото: Wallpaperflare.com
Ранее «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП-3 с оборудованием, позволяющим роботизировать функции механика-водителя и стрелка. И таким броневиком можно управлять дистанционно. Впервые эту машину представили на международном форуме «Армия-2022».
«"Курганмашзавод" готов начать изготавливать роботизированные БМП», — сообщили в пресс-службе завода.