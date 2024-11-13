Россия готова предложить Китаю совместно производить оружие

По словам Бабича, результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и боевой техники оказывают значительное влияние на продвижение этих вооружений на мировой рынок. Касательно сотрудничества Бабич отметил, что речь может идти о совместной разработке высокотехнологичных вооружений и другой продукции военного назначения, а также создании совместных производственных площадей и сервисных центров.

«Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнёры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия», — заявил представитель России.