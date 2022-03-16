Россия готовит к военным испытаниям два ракетоносца

Речь идёт об атомных подводных лодках четвёртого поколения типов «Борей-А» и «Ясень-М». Лодки «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск» уже прошли в эллинге стапельный период и были выведены с разницей в один месяц.

Как отмечается, все работы у достроечной набережной выполняются в соответствии с графиком, сдаточные команды готовят корабли к заводским испытаниям и к открытию навигации.