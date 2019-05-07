Россия готовит к выходу первый атомный авианосец

В 2023 году в России начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над первым российским атомным авианосцем. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Источник заявил: «корабль будет иметь атомную энергоустановку и водоизмещение порядка 70 тысяч тонн». В Объединенной судостроительной корпорации отметили журналистам, что конкретного тактико-технического задания на проектирование данного корабля от Минобороны России они пока не получали.

В ВМФ России ранее заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. В Минобороны надеются на заключение контракта на строительство к концу 2025 года.

На данный момент у российского флота имеется один авианесущий крейсер — тяжелый «Адмирал Кузнецов» с неатомной энергетической установкой. Он проходит ремонт с модернизацией и должен вернуться в строй в 2021 году.