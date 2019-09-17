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Россия готовит к выпуску ракетный комплекс С-500

Но не планирует продавать его за рубеж в ближайшие годы
Генеральный директор российской госкорпорации “Ростеха” Сергей Чемезов рассказал в интервью, что уже в следующем году зенитный ракетный комплекс С-500 будет отправлен в полноценное серийное производство.

Несмотря на ходившие упорно слухи, он опроверг факт продажи новейшей разработки кому-либо в ближайшие пять лет. Одной из причин, по которой было принято решение отказаться от экспорта С-500 за рубеж стало то, что предыдущее поколение комплекса, С-400, пользуется большим спросом.

”Я думаю, серийный выпуск будет через год. Потом в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт”, — рассказал Чемезов, отвечая на вопрос о сроках производства и продажи С-500 другим странам.

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