Россия готовит собственный аналог Starlink — космический интернет Маска могут запретить

Россия готовит собственный аналог Starlink — космический интернет Маска могут запретитьИ всё из-за возможной связи проекта с американскими военными
По словам чиновника, в России вовсю идёт разработка подобного проекта, получившего название «Сфера». В рамках него планируется создание и запуск собственных спутников, которые должны будут обеспечить жителей России доступом к сети откуда угодно.
При этом Рогозин заявил, что спутниковая система Starlink, созданная компанией Илона Маска SpaceX, угрожает безопасности России, передаёт РБК. Произойти это может из-за потенциального использования системы вооружёнными силами США для военных целей. А это значит, что в конечном итоге в России могут запретить её использование.
В этом году они получили около 900 млн долларов, вся субсидия 20 млрд долларов — на ближайший период. Возникает вопрос, а государству почему это нужно? Потому что такого рода космические аппараты раздают интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их „перепрошивкой“ полётного задания уже в самом полете, могут использоваться для управления спецназом, агентурной сетью, производить разложение напрямую на мобильные телефоны с помощью того самого интернета так называемого контента сугубо политического и, скорее всего, антироссийского, чтобы мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет.