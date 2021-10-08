Россия готовит собственный аналог Starlink — космический интернет Маска могут запретить

По словам чиновника, в России вовсю идёт разработка подобного проекта, получившего название «Сфера». В рамках него планируется создание и запуск собственных спутников, которые должны будут обеспечить жителей России доступом к сети откуда угодно.

При этом Рогозин заявил, что спутниковая система Starlink, созданная компанией Илона Маска SpaceX, угрожает безопасности России, передаёт РБК. Произойти это может из-за потенциального использования системы вооружёнными силами США для военных целей. А это значит, что в конечном итоге в России могут запретить её использование.