Россия готовится к запуску трёх новейших спутников ГЛОНАСС

15:50, 14 января 2023
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Россия готовится к запуску трёх новейших спутников ГЛОНАСССпутники запустят в 2023 году
Россия в 2023 году запустит три спутника ГЛОНАСС нового поколения. Россия в 2023 году запустит на орбиту три спутника ГЛОНАСС нового поколения. Речь идёт о двух спутниках «Глонасс-К» и одном «Глонасс-К2».
Фото: Npr.by
Отмечается, что новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. Так, у находящихся на орбите «Глонассов-М» 5 навигационных сигналов, а «Глонасс-К» излучают — 7 сигналов, «Глонасс-К2» — 9.
Также к 2026 году в спутниках ГЛОНАСС до 100% вырастет электронная компонентная база.