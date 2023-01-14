Россия готовится к запуску трёх новейших спутников ГЛОНАСС

Отмечается, что новые аппараты излучают больше навигационных сигналов. Так, у находящихся на орбите «Глонассов-М» 5 навигационных сигналов, а «Глонасс-К» излучают — 7 сигналов, «Глонасс-К2» — 9.

Также к 2026 году в спутниках ГЛОНАСС до 100% вырастет электронная компонентная база.