Россия и Беларусь объединились и создали мощный лазер для уничтожения беспилотников

С его помощью военные смогут уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) потенциального противника. Рабочий прототип модуля планируется завершить в 2023 году.

При этом уже на международной выставке MILEX-2023 в Минске специалисты представили ранний прототип своего детища. Сообщается, что он способен эффективно работать на дальности до 1,5 км.

Напомним, что в апреле 2023 года армия США провела испытания 50-киловаттной лазерной системы противовоздушной обороны ближнего действия. С её помощью им удалось сбить несколько беспилотников.

Таким образом, подобные разработки ведут не только отечественные, но и американские инженеры. И кто знает, возможно, вместе с ними на одной волне китайские и прочие специалисты.