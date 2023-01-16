Россия и Беларусь отправят в космос совместный спутник уже в 2028 году

Сообщается, что на сегодняшний день целевой датой запуска является 2028 год. Но специалисты нацелены на обгон первичных сроков.

По словам Золотого, многое зависит от того, как быстро будут приобретены компоненты. При этом 90% компонентов будут отечественными.

Стоит отметить, что сотрудничество России с Беларусью в запуске спутника дистанционного зондирования является значительным событием в области космических технологий. Данный тип аппаратов играет жизненно важную роль в мониторинге земной поверхности, предоставляя данные для различных приложений.

К таковым можно отнести приложения по управлению природными ресурсами, мониторингу окружающей среды, городского планирования и борьбы со стихийными бедствиями.

Напомним, что ранее Роскосмос объявил о планах по обновлению орбитальной группировки навигационных спутников ГЛОНАСС трёмя моделями нового поколения уже в 2023 году.