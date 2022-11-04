Россия и Белоруссия создадут совместную спутниковую группировку

Политик отметил, что спутники будут использоваться, в том числе в военных целях.

«Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаём эту группировку спутников. Мы сегодня имеем спутник, который с высоты 500-600 километров просматривает объект в 35 сантиметров. Поэтому мы делаем здесь колоссальные шаги», — отметил президент Лукашенко.