Россия и Европа завершили часть испытаний перед совместной миссией на Марс

Наука и технологии
Вчера в 22:18
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Россия и Европа завершили часть испытаний перед совместной миссией на МарсЗапуск которого ожидается уже в следующем году
Россия вместе с Европейским космическим агентством готовится к самому амбициозному совместному проекту на данный момент — ExoMars, суть которой заключается в запуске посадочной платформы с марсоходом на борту. Было заявлено, что специалисты успешно испытали два парашюта второй ступени.
Тесты были проведены на территории США, в штате Орегон 21 ноября и 3 декабря этого года. Один из парашютов произвела европейская компания Aerocosmo, а другой вышел из под крыла американской Airborne Systems. Оба теста завершились успешно.
Мы извлекли максимальную пользу из всех предыдущих испытаний, и этот двойной успех … позволяет нам говорить о том, что мы действительно на пути к запуску. Мы продемонстрировали, что у нас есть два парашюта для полета на Марс
Европейское космическое агенство (ЕКА)
Запуск аппарата планируется уже в 2022 году.
Источник: ТАСС