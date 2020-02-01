Россия и Казахстан планируют совместные разработки в области искусственного интеллекта

Так, в рамках переговоров Токаев поделился, что страна заинтересована в сотрудничестве с Россией для осуществления совместных разработок в области искусственного интеллекта.

”Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Тема форума была очень важная, цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас очень обширный опыт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере”,— сообщил президент Казахстана.

Отметим, что для Мишустина данная поездка ознаменовалась первым зарубежным визитом в качестве председателя правительства.