Наука и технологии
Сегодня 16:57
Россия и Казахстан планируют совместные разработки в области искусственного интеллекта
С такой инициативой выступил президент Казахстана
Стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин нанес визит в Нур-Султан, в ходе которого была организована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
Так, в рамках переговоров Токаев поделился, что страна заинтересована в сотрудничестве с Россией для осуществления совместных разработок в области искусственного интеллекта.
”Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Тема форума была очень важная, цифровизация, искусственный интеллект. Это как раз то, чем мы занимаемся здесь в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас очень обширный опыт, поэтому мы рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере”,— сообщил президент Казахстана.
Отметим, что для Мишустина данная поездка ознаменовалась первым зарубежным визитом в качестве председателя правительства.