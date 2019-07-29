Россия и Китай готовятся к химической войне

“Безопасная среда” — это конкурс среди специалистов радиационной, химической и биологической защиты. В этом году в нем участвуют представители пяти стран: России, Египта, Армении, Китая и Вьетнама. Между представителями пяти команд было распределено следующее снаряжение: разведывательные химические машины FZC02B, автоматические винтовки Type 95, приборы химической и радиоразведки, средства индивидуальной защиты и другое оборудование, находящееся на вооружении армии Китая.

По имеющимся данным, в этом году на конкурсе абсолютно все страны, в том числе и Россия, будут использовать технику именно китайской армии. При этом представитель России в судейской коллегии конкурса полковник Валерий Маров отметил, что сборная вооруженных сил Российской Федерации будет использовать свои средства индивидуальной защиты.