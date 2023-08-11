Россия и Китай нашли способ ускорить беспроводную передачу данных в разы

Исследователи из России и Китая провели исследование, чтобы улучшить передачу данных в высокочастотных беспроводных сетях. Они разработали новые методы, которые способны значительно увеличить эффективность обмена данными в таких сетях. Это может привести к увеличению скорости передачи данных в 3-3,5 раза. Результаты исследования опубликованы в журнале IEEE Communications Surveys & Tutorials.

Современные беспроводные технологии работают в низкочастотных диапазонах и имеют ограниченную пропускную способность. Для полноценного использования современных интернет-технологий необходимы гораздо более высокие скорости передачи данных. Учёные предлагают использовать высокочастотные диапазоны, такие как миллиметровые волны и инфракрасные волны, чтобы достичь таких скоростей.

Проблема заключается в том, что высокочастотные соединения не так надёжны, как низкочастотные. Препятствия, такие как объекты или даже рука человека, могут снизить скорость передачи данных. Существующие протоколы передачи данных плохо справляются с высокочастотными беспроводными сетями. Однако исследователи предложили новый протокол межуровневого взаимодействия, который учитывает особенности физического канала передачи данных. Это может существенно улучшить производительность протоколов TCP и QUIC в высокочастотных беспроводных системах.

Проведённые тесты показали, что новый протокол может увеличить скорость передачи данных в высокочастотных беспроводных сетях в 3-3,5 раза. Это важный шаг в развитии будущих беспроводных сетей и может значительно улучшить их производительность.